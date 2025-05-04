Тактика Росії дозволяє уникати враження, що окремі вибухи і підпали в Європі є частиною системних зусиль Кремля.

Росія проводить кампанію диверсій і провокацій в Європі, використовуючи "одноразових" агентів, які часто навіть не усвідомлюють, що працюють на російську розвідку. Про це пише The Guardian.

Видання перераховує приклади диверсій, які сталися в європейських країнах протягом минулого року – від вибухів на логістичних хабах до побиття вікон в автомобілях проукраїнських політиків і журналістів. Після приходу Дональда Трампа в США Росія дещо знизила інтенсивність цих нападів, ймовірно, не бажаючи поки що остаточно псувати відносини з новим американським президентом. Але Москві нескладно буде в будь-який момент відновити ці напади.

Для Європи проблемою є не лише самі напади, але й те, що кожен такий окремий випадок вкрай важко пов’язати безпосередньо з Росією. Усе через те, що для таких акцій росіяни використовують не штатних агентів, а випадкових людей.

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У країнах Балтії російські служби вербують таких диверсантів в першу чергу серед місцевого російськомовного населення. Часто вербування відбувається, коли ці люди їдуть до Росії, а вже потім спілкування з ними ведеться через Telegram. Причому не завжди ці люди погоджують співпрацювати з ідейних причин, часто мотивом слугують гроші, або шантаж.

В інших частинах Європи росіяни вербують диверсантів вже безпосередньо через Telegram, без будь-якої особистої взаємодії. Цільовою групою часто стають мігранти, які звикли до випадкових "сірих" заробітків з низькою оплатою. В Telegram є чимало груп, де пропонують подібну роботу, і саме цим користуються росіяни. Отримуючи замовлення на якусь дрібну диверсію, мігранти, які і так працювали на межі закону, часто думають, що це частина якогось кримінального спору. Їм на думку навіть не спадає, що вони стають інструментом акту міждержавного саботажу.

Для росіян перевага використання одноразових оперативників полягає в тому, що у випадку провалу чи арешту виконавця, Москва може просто залишити його відбувати покарання у в'язниці.

"Ви ув'язнюєте одну людину, а на її місце з'являється інша. Ці люди одноразові, і Москві до них байдуже", – сказав журналістам представник європейської служби безпеки.

Російська агресія проти світу

Як писав УНІАН, сьогодні Кремль зосереджений на спробах остаточно знищити Україну, або принаймні так сильно нашкодити, щоб вона стала нежиттєздатною державою. Саме тому Путін продовжує ігнорувати заклики до реальних переговорів і вдається до інформаційних маніпуляцій з короткочасними "перемир’ями".

Тим часом експерти попереджають, що агресія проти України – це лише один з елементів великого плану Росії із підкорення Європи. Намір Кремля полягає у тому, аби розвалити НАТО і ЄС, використовуючи як методи гібридної війни, так і прямі військові зусилля.

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