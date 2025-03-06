Чиновники розглядають різні варіанти.

Європейські лідери готуються до протистояння з Угорщиною в питаннях допомоги Україні та посилення власної оборонної промисловості.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на офіційних осіб. Чиновники шукають способи обійти блокування з боку угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Розглядається як формування партнерств між бажаючими країнами, так і ініціативи, які не потребують одностайного схвалення:

"В умовах, коли континент намагається відреагувати на різкий розворот американської зовнішньої політики президента США Дональда Трампа, ставки ще ніколи не були такими високими, а час ще ніколи не був таким коротким".

Так, міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен розповіла про плани налагодження партнерства між країнами, яке може обійти будь-яку внутрішню опозицію. А деякі ініціативи, про які оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, не потребують підтримки всіх країн-членів.

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Водночас чиновники і дипломати зазначають, що виклик, який стоїть перед Європою, настільки серйозний, що їм доведеться вдаватися до більш радикальних дій. Це спричинить обговорення ширшого пакету заходів.

"Одним із шляхів є залучення сотень мільярдів доларів за рахунок спільного боргу, проти чого виступає Орбан, який неохоче погодився на це під час пандемії COVID. Для цього було необхідне одностайне рішення", - йдеться у статті.

Очільниця Варшавської конференції з питань безпеки Катажина Писарська вважає, що способи обійти Орбана стають екзистенціальним для Євросоюзу: "У найближчі тижні я очікую на спроби обійти Угорщину за допомогою більш активної співпраці і схем типу коаліції охочих".

Раніше Угорщина поставила під сумнів європейські плани фінансування, висловивши занепокоєння можливістю спільного запозичення. Орбан заявив, що готовий ветувати спільну заяву на екстреному саміті у Брюсселі.

За даними видання, президент Європейської Ради Антоніу Кошта планував знайти консенсус з Орбаном. Якщо йому не вдасться, то ЄС зосередиться на тому, як обійти Угорщину, а не сперечатися з нею.

Угорщина блокує рішення по Україні

Як відомо, Будапешт неодноразово блокував рішення Європейського Союзу, пов'язані з Україною та санкціями проти Російської Федерації. Ці дії викликають занепокоєння серед інших членів ЄС.

Крім того, угорський прем'єр-міністр став єдиним лідером ЄС, який повністю підтримав політику нової адміністрацію Сполучених Штатів Америки. Також його країна разом із США проголосувала проти резолюції ООН, яка засуджує Росію за вторгнення в Україну.

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