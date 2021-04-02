МВФ попереджає, що пандемія коронавірусу загострила нерівність у світі. І це може призвести до поляризації, ерозії довіри до урядів і спалаху соціальних заворушень.
"Ці фактори ускладнюють ведення виваженої економічної політики, становлять ризик для макроекономічної стабільності й функціонування суспільства. Уряди повинні забезпечити всіх чесними можливостями", - цитує Bloomberg заяву МВФ.
Читайте такожAtlantic Council: В 2021 році світ чекають 10 загроз, серед яких потенційні війни, голод і фінансова кризаЗа останні три десятиліття нерівність у доходах погіршилася, зокрема у розвинених країнах і великих економіках, що розвиваються. За минулий рік 95 мільйонів людей опустилися за лінію екстремальної бідності, згідно зі звітом МВФ. Пандемія ослабила державні бюджети. І багатьом країнам будуть потрібні додаткові доходи. Крім того, витрачати гроші доведеться більш ефективно.
Керівний директор МВФ Крісталіна Георгієва у четвер сказала, що фонд очікує початок процесу економічного відновлення "з різними швидкостями". Тому що економічні доходи країн дуже відрізняються. МВФ рекомендує політикам розглянути кроки, щоб розібратися з проблемою зростання нерівності. Зокрема, йдеться про реформу податкової політики й зміцнення соціальних служб, таких як системи охорони здоров'я і освіти.
Ці реформи не дешеві. В МВФ підрахували, що 121 країні, які розвивають, знадобиться три трильйони доларів, щоб забезпечити базові послуги.
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