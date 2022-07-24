Такий візит може відбутися вже в серпні.

Папа Римський Франциск заявив, що дуже хоче відвідати Україну, щоб спробувати покласти край розв'язаній Росією війні.

Про це він сказав під час розмови з журналістами в літаку по дорозі з Риму до Канади, передає Reuters.

"У мене велике бажання поїхати до Києва", - сказав Франциск, відповідаючи на питання про можливу майбутню поїздку в Україну.

Війна в Україні й позиція Папи Римського:

14 червня 2022 року Папа Римський Франциск заявив, що не підтримує Путіна, але вказати, де добро, а де зло відмовився.

29 червня Папа Римський засудив удар по торговому центру у місті Кременчук.

30 червня 2022 року Папа Римський побічно звинуватив РФ в імперіалізмі.

4 липня 2022 року з'явилася інформація про те, що Папа Римський хоче відвідати Москву та Київ. У Ватикані говорили, що візит в Україну може відбутися в серпні.