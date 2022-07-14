Раніше до Департаменту входили виключно чоловіки.

Вперше в історії Папа Римський Франциск призначив трьох жінок до Департаменту у справах єпископів Ватикану.

Про це повідомляє Vatican News. Раніше до Департаменту входили виключно чоловіки.

Понтифік ввів до складу департаменту:

черницю та генерального секретаря уряду Ватикану Раффаеллу Петріні,

черницю й колишню настоятельку ордена Дочок Марії помічниці християн Івонн Ренгот,

мирянку та президента Всесвітнього союзу жіночих католицьких організацій Марію Ліа Дзервіно.

Двох монахинь і одну мирянку призначили у Департамент терміном на п’ять років. Зазвичай комітет нараховує близько 25-30 осіб.

До їхніх обов'язків входитиме надання архієпископам пропозицій щодо імен священиків, які, на їхню думку, могли б стати хорошими єпископами.

Також до Департаменту у справах єпископів увійшли 11 кардиналів, єпископів та священників.

Війна в Україні та позиція Папи Римського:

14 червня 2022 року Папа Римський Франциск заявив, що не підтримує Путіна, але вказати, де добро, а де зло відмовився.

29 червня Папа Римський засудив удар по торговому центру у місті Кременчук.

30 червня 2022 року Папа Римський побічно звинуватив РФ в імперіалізмі.

4 липня 2022 року з'явилася інформація про те, що Папа Римський хоче відвідати Москву і Київ.

9 липня у Ватикані назвали приблизну дату візиту Папи Римського в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: