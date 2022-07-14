Вперше в історії Папа Римський Франциск призначив трьох жінок до Департаменту у справах єпископів Ватикану.
Про це повідомляє Vatican News. Раніше до Департаменту входили виключно чоловіки.
Понтифік ввів до складу департаменту:
- черницю та генерального секретаря уряду Ватикану Раффаеллу Петріні,
- черницю й колишню настоятельку ордена Дочок Марії помічниці християн Івонн Ренгот,
- мирянку та президента Всесвітнього союзу жіночих католицьких організацій Марію Ліа Дзервіно.
Двох монахинь і одну мирянку призначили у Департамент терміном на п’ять років. Зазвичай комітет нараховує близько 25-30 осіб.
До їхніх обов'язків входитиме надання архієпископам пропозицій щодо імен священиків, які, на їхню думку, могли б стати хорошими єпископами.
Також до Департаменту у справах єпископів увійшли 11 кардиналів, єпископів та священників.
Війна в Україні та позиція Папи Римського:
14 червня 2022 року Папа Римський Франциск заявив, що не підтримує Путіна, але вказати, де добро, а де зло відмовився.
29 червня Папа Римський засудив удар по торговому центру у місті Кременчук.
30 червня 2022 року Папа Римський побічно звинуватив РФ в імперіалізмі.
4 липня 2022 року з'явилася інформація про те, що Папа Римський хоче відвідати Москву і Київ.
9 липня у Ватикані назвали приблизну дату візиту Папи Римського в Україну.
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