Він відновив заклики до міжнародних лідерів про початок переговорів про припинення вогню.

Папа Римський Франциск нагадав про 100 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну і закликав лідерів держав сісти за стіл переговорів, щоб не привести людство до загибелі.

Про це повідомляє Vatican News.

"На людство знову обрушився жах війни, яка є запереченням Божої мрії: народи воюють і вбивають один одного, люди виганяються зі своїх будинків замість того, щоб зближуватися", - заявив Папа Римський Франциск.

Він відновив заклики до міжнародних лідерів про початок переговорів про припинення вогню.

"Тепер, коли вирує лють руйнування і смерті, коли розгораються конфлікти, підживлюючи ескалацію, все більш небезпечну для всіх, я знову закликаю лідерів держав: будь ласка, не ведіть людство до загибелі! Прошу вас, не ведіть людство до загибелі! Нехай відбудуться справжні переговори, конкретні переговори про припинення вогню і про стійке рішення. Нехай буде почутий відчайдушний крик людей, які страждають, - ми бачимо це кожен день в ЗМІ, та збережеться повага до людського життя, та припиниться жахливе руйнування міст і сіл на сході України. Будь ласка, будемо і далі молитися, працюючи невтомно заради миру", - зазначив понтифік.

У суботу, 4 червня, Папа Франциск під час зустрічі з дітьми у Ватикані сказав українській дитині, що він хоче відвідати Україну і обговорюватиме можливу поїздку в країну з українськими офіційними особами.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в недавньому інтерв'ю італійській пресі Папа Римський прямо заявив, що НАТО нібито могло "спровокувати" Москву на напад на Україну. В МЗС Польщі відреагували на такі слова і відзначили, що вони виглядають дивно.

Також під час традиційного Хресного ходу в Римі відбулося "символічне примирення" - хрест тримали українка і росіянка. Українське суспільство не сприйняло таку ідею Папи Римського Франциска.

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