Він закликав не переставати молитися за те, щоб якнайшвидше скінчилося божевілля війни в Україні.

Папа Римський Франциск закликав не переставати молитися за те, щоб якнайшвидше скінчилося божевілля війни в Україні та не переставати підтримувати багатостраждальний український народ.

Про це йдеться у повідомленні на сайті vaticannews.

"Ескалація насильства в Україні, де внаслідок посилених ракетних обстрілів цивільної інфраструктури гинуть беззахисні люди, стала для Папи Франциска спонукою знову звернутися із закликом молитися за якнайшвидше завершення війни", - зазначається у повідомленні.

"Щодня ношу в своєму серці дорогу і багатостраждальну Україну, яка і далі потерпає від варварських атак, як та, що завдала удару по торговому центрі в Кременчуку. Молюся за те, щоб ця божевільна війна швидко побачила свій кінець... Нехай же Господь відкриє ті дороги діалогу, які люди не хочуть або неспроможні знайти! І не занедбуймо надавання допомоги українському населенню, що багато страждає", - сказав Франциск.

Удар по ТЦ в Кременчуці - що відомо

27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ Кременчук Полтавській області повністю зруйнований Торговий центр. Повідомлялося про 18 загиблих, десятки постраждалих.

За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня Папа Римський Франциск заявив, що не підтримує Путіна, але вказати, де добро, а де зло відмовився.

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