Підготовка візиту Франциска до України розпочнеться після його поїздки до Канади.

Після п'яти місяців повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Папа Римський Франциск має намір відвідати в Україну.

Очікується, що візит відбудеться в серпні. Про це заявив секретар з відносин з державами Ватикану Пол Річард, повідомляє Vatican News.

Підготовка візиту Франциска до України розпочнеться після його поїздки до Канади.

"Папа переконаний, що якби він здійснив візит, то він мав би позитивні результати. Він сказав, що поїде в Україну, і він завжди був готовий відвідати Москву і зустрітися з російською владою", – сказав Галлахер.

Він також заявив, що Франциск сподівається на зустріч з главою РПЦ Кирилом.

"Я вірю, що якщо патріарх і Святіший Отець виконають весь шлях до Казахстану на конференцію світових релігій, то так, зустріч буде. Ми маємо постаратися подолати труднощі та непорозуміння для єдності церкви", – зазначив представник Ватикану.

Війна в Україні та позиція Папи Римського:

14 червня 2022 року Папа Римський Франциск заявив, що не підтримує Путіна, але вказати, де добро, а де зло відмовився.

29 червня Папа Римський засудив удар по торговому центру у місті Кременчук.

30 червня 2022 року Папа Римський побічно звинуватив РФ в імперіалізмі.

4 липня 2022 року з'явилася інформація про те, що Папа Римський хоче відвідати Москву і Київ.

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