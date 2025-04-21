Зокрема, до складу делегації увійде керівник ОП Андрій Єрмак.

У середу, 23 квітня, у Лондоні мають відбутися перемовини за участі представників України, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Франції.

До складу української делегації на майбутніх переговорах увійде, зокрема, керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на джерело в ОП.

Також від України до Лондона поїде міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. До складу делегацій увійде і заступник керівника ОП Павло Паліса.

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Переговори щодо миру

Попередній раунд переговорів щодо миру в Україні відбувся у Парижі, і там були присутні представники США, Франції, Британії, Німеччини та України. Вже у середу в Британії відбудеться нова зустріч.

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що українська делегація вирушить до Лондона вже найближчими днями:

"Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру", – заявив глава держави.

За його словами, першим кроком до миру має бути повне припинення вогню.

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