Європейцям і американцям потрібно "йти далі" і "задушити" російську економіку, щоб змусити Путіна припинити війну в Україні.

Європейські союзники України готуються ввести додаткові санкції проти російського диктатора Володимира Путіна після його неявки на довгоочікувані переговори в Туреччині.

Як повідомило видання POLITICO, сьогодні в Албанії відбудеться зустріч британського прем'єра Кіра Стармера, французького та українського президентів Еммануеля Макрона і Володимира Зеленського, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, а також президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. На зустрічі вони обговорять, як зупинити війну в Україні.

Розмова на саміті Європейського політичного співтовариства в Тирані, неформальній зустрічі лідерів континенту, буде зосереджена на різкому посиленні санкцій проти Москви, повідомили виданню чотири європейські чиновники.

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Каральні мита на російський імпорт перебувають у стадії обговорення, повідомили два європейські чиновники. Хоча Євросоюз ввів значні санкції проти Кремля ще 2022 року, але утримався від повного торгового ембарго проти РФ.

Напередодні переговорів у Стамбулі високопоставлений чиновник Великої Британії попередив, що якщо вони не матимуть успіху, розмова, найімовірніше, "обертатиметься навколо санкцій і того, як ми можемо об'єднати країни, щоб почати ті більш жорсткі санкції, про які згадувалося в суботу в Києві".

"Президент Путін ховається", - сказав помічник Макрона до того, як Кремль підтвердив, що їхній правитель не поїде до Туреччини.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що європейцям і американцям потрібно "піти далі" і "задушити" російську економіку, щоб змусити Путіна припинити війну проти України.

"Ми повинні бути готові ввести руйнівні санкції, які можуть задушити російську економіку раз і назавжди", - сказав він.

За словами чиновника ЄС, ініціатива запровадження нових санкцій натхненна сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який запропонував запровадити 500-відсоткові мита на російський експорт, якщо Путін не припинить атаки на Україну. "Ми б черпали натхнення в масштабах" його пропозиції, сказав чиновник.

Переговори в Стамбулі

Прямі переговори між Києвом і Москвою почалися з плутанини щодо того, хто буде присутнім і чи зустрінеться взагалі хто-небудь. Зеленський прибув до Туреччини готовим до переговорів, але Путін відмовився приїхати і замість цього відправив делегацію низького рівня.

Президент США Дональд Трамп натякав, що готовий приєднатися до переговорів у Туреччині, але відмовився після підтвердження відсутності Путіна. "Послухайте, нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося", - сказав американський президент.

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