Bloomberg: Похмурі надії на мир в Україні згасають, все вирішить зустріч Трампа і Путіна

Поки на Капітолійському пагорбі пожвавились розмови про санкції проти РФ, сам Трамп обережний у публічних висловлюваннях.

Надії на припинення бойових дій в Україні похитнулися після того, як правитель РФ Володимир Путін не полетів у Стамбул та відправив на перемовини делегацію нижчого рівня, пише Bloomberg.

Тим часом увага світової спільноти змістилася на ініціативи, які обговорюються на Капітолійському пагорбі, зокрема щодо запровадження нових санкцій для того, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Державний секретар Марко Рубіо знизив очікування щодо ефективності майбутніх переговорів у Стамбулі, заявивши, що без особистої зустрічі між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом сподіватися на прорив не варто.

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Рубіо, який сам вирушає до Стамбула в п'ятницю, не братиме участі в основних переговорах. За його словами, США буде представляти інший офіційний представник, "на відповідному рівні", оскільки Росія направляє лише помічників низької ланки. Сам Рубіо має намір провести окремі зустрічі з українськими дипломатами та міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Після зустрічі глав МЗС країн НАТО в Анталії Рубіо сказав:

"Я, чесно кажучи, не вірю, що ми досягнемо прориву тут, доки президент Трамп не зустрінеться віч-на-віч з президентом Путіним і не визначить свої наміри на майбутнє."

Його слова перегукуються з заявами Трампа, який раніше в четвер зазначив, що "нічого не станеться", поки не відбудеться його зустріч із Путіним.

Європейські дипломати, які брали участь у переговорах НАТО, поклали провину за зрив діалогу на Путіна через відправлення до Стамбула делегації низького рівня. Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, схвалив участь в переговорах делегації на чолі з міністром оборони Рустемом Умеровим, назвавши російську присутність "фікцією".

Зустрічі в рамках НАТО дали змогу США та Європі сформувати спільну позицію стосовно подальших дій щодо України. Це відбулося після ультиматуму, який європейські лідери висунули Росії минулими вихідними з вимогою припинити вогонь — ініціативи, яку Трамп публічно не підтримав.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні після зустрічі з Рубіо заявив, що США та Європа діють узгоджено:

"Ми всі орієнтовані на запровадження санкцій, щоб змусити Путіна звернути увагу на питання економіки".

Про санкції не згадують

Зараз ключовим питанням є дата потенційної зустрічі між Трампом і Путіним, а також рішення президента США щодо нового пакету санкцій проти РФ. Рубіо наголосив, що наступні кроки можуть бути визначені після завершення поїздки Трампа до Близького Сходу. Поки що ні він, ні Трамп не згадували про санкції останніми днями.

Сенатор Ліндсі Грем запропонував законопроєкт щодо жорстких санкцій і тарифів проти країн, які закуповують російські енергоносії, у разі якщо Кремль не піде на серйозні мирні переговори. Цей документ підтримали майже 80 сенаторів з обох партій, що дає йому реальні шанси бути ухваленим.

Голова Комітету Сенату з питань збройних сил Роджер Вікер заявив, що чекає сигналу від адміністрації Трампа щодо готовності підтримати ініціативу Грема:

"Президент Путін не має наміру йти до миру... Йому потрібна потужна доза військової сили проти нього та потужна доза економічної реальності".

Москва, у свою чергу, не погоджується з американською пропозицією припинення вогню, яка передбачає заморожування бойових дій на поточних позиціях, визнання Криму російським та скасування санкцій. Натомість Києву пропонуються гарантії безпеки та дозвіл на розвиток власної армії.

Як повідомляє джерело, знайоме з ситуацією, США також додали пункт про можливе відновлення консультацій у форматі Ради НАТО-Росія — діалогу, що фактично припинився після вторгнення Росії у 2022 році.

Небажання Путіна йти на компроміс частково пояснюється тим, що армія РФ, хоч і повільно, але продовжує просуватися в рамках затяжної війни. Тим часом Україна стикається з браком озброєнь і боєприпасів.

Переговори в Туреччині: останні новини

Переговори між Росією та Україною в Туреччині мали відбутися 15 травня. Проте зустріч так і не відбулася. Очільник делегації РФ Володимир Мединський заявив, що з 10 ранку 16 травня представники країни-агресорки чекатимуть на делегацію України.

Тим часом президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив склад української делегації на переговорах. Очолить її міністр оборони України Рустем Умєров. Представлятимуть Україну, зокрема, і перший заступник Міністра закордонних справ Сергій Кислиця, а також заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

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