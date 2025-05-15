Главою делегації буде міністр оборони Рустем Умєров.

Президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив делегацію України, яка зʼявиться на переговорах з РФ у Стамбулі. Її склад відрізняється від того, про який напередодні повідомляли ЗМІ.

Очолить українську делегацію міністр оборони України Рустем Умєров. Про це йдеться в указі Зеленського №306/2025, опублікованому на сайті президента.

Також до складу делегації увійшли:

Сергій Кислиця – перший заступник Міністра закордонних справ України;

Олександр Поклад – заступник Голови Служби безпеки України;

Олег Луговський – перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України;

Олексій Шевченко – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України;

Олександр Дьяков – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

Олексій Маловацький – начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;

Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;

Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України;

Олександр Бевз – радник Керівника Офісу Президента України.

Крім того, цим указом Зеленський дозволив главі делегації Умєрову вносити зміни до її складу (за погодженням з президентом), а також залучати для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

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Переговори в Туреччині

Переговори між Росією та Україною в Стамбулі планувалися на 15 травня, проте сьогодні їх не було. Деякі ЗМІ писали, що перемовини відбудуться 16 травня, проте офіційного підтвердження ще не було.

Участь у прямих переговорах збирався брати і президент Володимир Зеленський, за умови якщо на них зʼявиться російський диктатор Путін, який, до слова, і запропонував відновити перемовини. Як і очікувалося, Путін на поїздку не наважився.

Склад російської делегації теж виявився слабким. До нього не увійшов жоден міністр, а очолить її помічник Путіна Володимир Мединський.

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