При цьому Білий дім продовжує "довіряти процесу".

Дональд Трамп і Володимир Путін розійшлися в думках щодо перспектив мирних переговорів про війну в Україні, пише The Telegraph.

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що США "з оптимізмом" дивляться на те, що саміт у Саудівській Аравії в понеділок прокладе шлях до "повномасштабного" припинення вогню і покладе край трирічній війні. Однак у Кремлі заявили, що зустріч "тільки починається" і що попереду чекають "складні переговори".

"Ми тільки на початку цього шляху", - попередив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Відео дня

Раніше повідомлялося, що Білий дім прагне досягти перемир'я до Великодня. При цьому Україна і Європа висловили стурбованість тим, що Росія затягує переговори, щоб виграти час на полі бою, що, ймовірно, розчарує Трампа, який обіцяв швидке припинення війни.

Як пише The Telegraph, джерела, близькі до Трампа, повідомили, що він готовий чекати на правильну угоду, але дехто сказав, що він починає сердитися через триваючі ракетні та безпілотні атаки, що відбуваються, незважаючи на обіцянки обох сторін про міні-перемир'я.

"Він буде розчарований, якщо вони [Україна і Росія] продовжать бомбити інфраструктуру та енергетику", - сказало одне з джерел.

Однак інші близькі до президента США люди кажуть, що температура в Білому домі залишається спокійною і що потрібно "довіряти процесу".

Переговори про припинення вогню

Раніше спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф нещодавно висловив переконання, що вже найближчими тижнями вдасться домогтися 30-денного перемир'я на фронті.

А Bloomberg писав, що США націлені досягти угоди про перемир'я між Росією та Україною менше ніж за місяць - до Великодня, 20 квітня, хоча строки можуть бути зрушені через великий розрив між позиціями двох сторін.

У неділю в Саудівській Аравії відбулися переговори між США та Україною. міністр оборони Рустем Умеров назвав розмову "конструктивною і змістовною". за його словами, сторони обговорили "ключові питання", серед яких була й енергетична галузь.

Вас також можуть зацікавити новини: