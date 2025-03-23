Переговори відбувалися у Саудівській Аравії.

У Саудівській Аравії закінчилася зустріч делегацій України та США, присвячена мирному врегулюванню війни з РФ. Про це у своєму Фейсбук повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, розмова була "конструктивною та змістовною". Зокрема сторони обговорили "ключові питання", серед яких була й енергетична галузь.

"Завдання Президента України Володимира Зеленського — досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю", - написав він.

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Переговори у Саудівській Аравії

Як писав УНІАН, на зустріч з американцями цього разу приїхали фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент.

Радник президента США Майкл Волц перед цим в інтерв'ю журналістам розповів, що Вашингтон домагатиметься покрокової деескалації війни в Україні. Спочатку спробують домогтися мораторію на удари по енергетиці, а потім поступово і повного припинення вогню.

Спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф нещодавно висловив переконання, що вже у найближчі тижні вдасться домогтися 30-денного перемир'я на фронті.

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