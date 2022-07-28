Згідно із заявою китайської сторони, між президентами відбувся "відвертий і ґрунтовний" діалог.

У четвер, 28 липня, голова КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

Як повідомляє китайське державне урядове агентство новин Сіньхуа, обговорювали китайсько-американські відносини та питання, що становлять взаємний інтерес.

Зокрема, йшлося про Тайвань. Сі Цзіньпін наголосив на принциповій позиції Китаю з тайванського питання, заявивши, що КНР виступає проти незалежності Тайваню і втручання зовнішніх сил в ситуацію в будь-якій формі.

Голова КНР заявив Байдену, мовляв, понад 1,4 млрд китайців мають твердий намір рішуче захищати національний суверенітет і територіальну цілісність Китаю.

Він заявив, що "громадську думку не можна порушувати", і пригрозив американському президенту, сказавши, що "граючи з вогнем, ви підпалите себе".

Згідно із заявою китайської сторони, "глави двох держав визнали дзвінок відвертим і ґрунтовним, домовилися підтримувати зв'язок і доручили робочим групам двох сторін продовжувати спілкування і співпрацю з цією метою".

Як повідомлялося раніше, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявляла, що має намір відвідати Тайвань після 1 серпня. Пелосі стане найбільш високопоставленим політиком США, який відвідав країну за 25 років, якщо візит відбудеться.

Китай заявив, що відповість "рішучими заходами", якщо Пелосі відправиться на Тайвань.

Джо Байден не підтримав ідею Пелосі. Він сказав, що Міністерство оборони США проти відвідування Тайваню американськими офіційними особами.

"Військові вважають, що зараз це не дуже хороша ідея", - сказав він журналістам у середу ввечері.

Дебати про те, чи слід Пелосі відвідати Тайвань, розгорнулися на тлі зростання стурбованості з приводу того, що Пекін може піти на військові дії проти демократичного Тайваню.

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