За словами Ступака, Росія не здатна самостійно вести війну.

Візит міністра оборони Росії до КНДР має політичне підґрунтя. Таку думку в ефірі "Radio NV" висловив військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 років Іван Ступак.

"Це була не туристична мета, не просто так він поїхав познайомитися зі своїм візаві. Мета суто прагматична - треба отримати щось додатково. Це можуть бути як люди, як запасні частини, нові зразки техніки. Тобто щось, що потребує присутності саме міністра оборони. Це не просто технічне питання, це питання політичне", - сказав Ступак.

Він додав, що швидше за все, Бєлоусов може узгодити постачання нових типів озброєння чи північнокорейських військових до Росії.

Відео дня

"Я думаю, що тут йдеться про щось велике, щось нове, і швидше за все, масштабне. Бо самостійно РФ цю війну не витягує. Їй просто капітально потрібна допомога союзників - Ірану та Північної Кореї. Бо в КНДР є те, чого немає у РФ, - зайвих обсягів озброєння та зайвих людей", - додав експерт.

Співпраця РФ та КНДР: що треба знати

Раніше журналісти Bloomberg повідомили, що міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов вирушив з візитом до КНДР, де має зустрітися з офіційними особами Північної Кореї.

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, вступ Північної Кореї у війну проти України вийде далеко за її межі. Експерти зазначили, що КНДР намагається отримати досвід ведення бойових дій для подальшої власної війни.

Вас також можуть зацікавити новини: