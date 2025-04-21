США передали Україні секретний план Трампа щодо війни, у ньому згадують про ЗАЕС, - WSJ

Територію навколо атомної станції пропонують зробити нейтральною, а контроль над об'єктом можуть взяти на себе США.

17 квітня під час зустрічі у Парижі українській делегації передали конфіденційний документ із планом врегулювання російсько-української війни. Київ має надати свою відповідь щодо нього, пише Wall Street Journal.

У документі йдеться про те, що США пропонують припинити вогонь уздовж нинішніх ліній зіткнення, а також визнати Крим російським. За даними видання, документ виключає членство України в НАТО, а територію навколо Запорізької атомної електростанції пропонують зробити нейтральною - вона могла б перебувати під контролем США.

План США не передбачає визнання російськими чотирьох анексованих областей, але й не вимагає, щоб росіяни пішли з цих територій.

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Водночас США не пропонують зменшити чисельність української армії, як вимагав Кремль, а також не виступають проти західної військової підтримки для Києва чи розгортання там європейських військ.

Високопоставлений представник Держдепартаменту сказав у коментарі WSJ, що ці варіанти є можливими, а не пропозиціями "або так, або ніяк". Очікується, що Київ дасть зворотний зв’язок щодо цього плану уже цього тижня під час зустрічі посадовців США, України та Європи в Лондоні.

Передбачається, що документ передадуть дл ознайомлення Росії, якщо позиції США, Європи та України зблизяться.

Що ще відомо про цей план

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп очікує від Києва відповіді щодо визнання Криму російським і відмови від вступу до НАТО.

Журналісти, з посиланням на джерела повідомили, що ці ідеї були викладені в таємному документі, який у Парижі передали українській владі та європейським союзникам.

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