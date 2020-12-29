Байден підкреслив, що з тими, хто прибуває в США через територію Мексики, повинні звертатися "гуманно і за правилами".

Обраний президент США Джозеф Байден звинуватив чинного американського лідера Дональда Трампа в гуманітарній катастрофі на кордоні з Мексикою.

З такою заявою демократ виступив у понеділок у Вілмінгтоні (штат Делавер), передає ТАСС.

"Нам надали інформацію про кроки, необхідні для усунення наслідків гуманітарної катастрофи, яку адміністрація Трампа систематично створювала на нашому південному кордоні", - зазначив він.

Читайте такожТрамп звинувачував Мін'юст і ФБР у бездіяльності під час "шахрайства на виборах"

Байден підкреслив, що з тими, хто прибуває в США через територію Мексики, повинні звертатися "гуманно і за правилами", а владі США слід "безпечно і швидко" обробляти запити з боку осіб, які просять надання притулку в країні.

Нагадаємо, Трамп вжив низку заходів щодо посилення імміграційної політики та посилення прикордонного контролю. Він заявляв про необхідність припинити нелегальну імміграцію, а також обмежити прийом біженців в США.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

3 листопада в США відбулися президентські вибори.

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН