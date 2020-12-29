Трамп вжив низку заходів щодо посилення імміграційної політики та прикордонного контролю / ілюстрація REUTERS

Обраний президент США Джозеф Байден звинуватив чинного американського лідера Дональда Трампа в гуманітарній катастрофі на кордоні з Мексикою.

З такою заявою демократ виступив у понеділок у Вілмінгтоні (штат Делавер), передає ТАСС.

"Нам надали інформацію про кроки, необхідні для усунення наслідків гуманітарної катастрофи, яку адміністрація Трампа систематично створювала на нашому південному кордоні", - зазначив він.

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Байден підкреслив, що з тими, хто прибуває в США через територію Мексики, повинні звертатися "гуманно і за правилами", а владі США слід "безпечно і швидко" обробляти запити з боку осіб, які просять надання притулку в країні.

Нагадаємо, Трамп вжив низку заходів щодо посилення імміграційної політики та посилення прикордонного контролю. Він заявляв про необхідність припинити нелегальну імміграцію, а також обмежити прийом біженців в США.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

  • 3 листопада в США відбулися президентські вибори.
  • Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.
  • За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.

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Автор: УНІАН