Обраний президент США Джозеф Байден звинуватив чинного американського лідера Дональда Трампа в гуманітарній катастрофі на кордоні з Мексикою.
З такою заявою демократ виступив у понеділок у Вілмінгтоні (штат Делавер), передає ТАСС.
"Нам надали інформацію про кроки, необхідні для усунення наслідків гуманітарної катастрофи, яку адміністрація Трампа систематично створювала на нашому південному кордоні", - зазначив він.
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Байден підкреслив, що з тими, хто прибуває в США через територію Мексики, повинні звертатися "гуманно і за правилами", а владі США слід "безпечно і швидко" обробляти запити з боку осіб, які просять надання притулку в країні.
Нагадаємо, Трамп вжив низку заходів щодо посилення імміграційної політики та посилення прикордонного контролю. Він заявляв про необхідність припинити нелегальну імміграцію, а також обмежити прийом біженців в США.
Перемога Джо Байдена на виборах у США
- 3 листопада в США відбулися президентські вибори.
- Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.
- За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.
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