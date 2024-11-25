За словами джерел, прем'єр-міністр Ізраїля все ще має застереження щодо деяких деталей угоди.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу "в принципі" схвалив угоду про припинення вогню з "Хезболлою" під час консультації з питань безпеки з ізраїльськими офіційними особами. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.

Водночас зазначається, що Ізраїль все ще має застереження щодо деяких деталей угоди, яка, як очікується, буде передана уряду Лівану в понеділок.

Ці та інші деталі все ще обговорюються, при цьому угода не буде остаточною, доки "не будуть вирішені всі проблеми".

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"Угоду про припинення вогню також має затвердити уряд Ізраїлю, чого ще не відбулося", - йдеться у статті.

За даними джерел видання, переговори позитивно просуваються до угоди, але оскільки Ізраїль і "Хезболла" продовжують бойові дії, "один помилковий крок може зіпсувати переговори".

ЗМІ нагадує, що Ізраїль розпочав масштабний військовий наступ у Лівані в середині вересня після місяців прямих атак на кордоні, які почалися 8 жовтня минулого року, коли "Хезболла" напала на контрольовану Ізраїлем територію на знак солідарності з ХАМАСом і палестинцями в Газі.

Відтоді Ізраїль здійснив наземне вторгнення, убив низку лідерів "Хезболли", включаючи одного з її засновників Хасана Насраллу, і поранив тисячі людей під час нападу з вибухом пейджерів.

Ситуація на Близькому Сході - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у середині листопада Ізраїль знищив в Ірані надсекретний центр ядерної зброї. Зі свого боку Іран всіляко заперечує, що прагне розробити ядерну зброю.

Також ми інформували, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Нетаньягу та ексміністра оборони Ізраїлю. Ордери були видані за "злочини проти людяності та воєнні злочини".

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