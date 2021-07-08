Він додав, що нападники на резиденцію президента були одягнені у форму агентів американського управління по боротьбі з наркотиками.

Вбивство 53-річного президента Гаїті Жовенеля Моїза "було скоєно добре організованими іноземними найманцями та професійними вбивцями".

Про це заявив у бесіді з агентством "Ассошіейтед Прес" посол Гаїті в США Бокші Едмон. Він додав, що нападники на резиденцію президента були одягнені у форму агентів американського управління по боротьбі з наркотиками (DEA).

Посольство США в Гаїті підтвердило, що в Порт-о-Пренсі існує представництво DEA, співробітники якого допомагають місцевій владі в здійсненні програм по боротьбі з поширенням наркотиків.

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За його словами, влада Гаїті звернулася до уряду США за допомогою в розслідуванні цього злочину. Едмон заявив, що вбивці могли втекти через сухопутний кордон в Домініканську Республіку або піти по морю.

Як зазначає Голос Америки, вбивство президента Жовенеля Моїза викликало ще більший хаос в країні, яка і без того страждає від злочинності, інфляції і все більш авторитарної поведінки влади.

Прем'єр-міністр Клод Жозеф заявив, що безпека Гаїті знаходиться під контролем поліції і військових. В інтерв'ю "Ассошіейтед Прес" він закликав до міжнародного розслідування вбивства президента, сказав про необхідність проведення виборів, запланованих на кінець року, і пообіцяв співпрацювати як з союзниками, так і з опонентами Моїза.

Жозеф заявив, що у президента, який був "мужньою людиною", багато ворогів: Моїз, за словами прем'єра, виступив проти деяких олігархів, і "ми вважаємо, що це не обійшлося без наслідків", додав Жозеф.

Влада оголосила в країні надзвичайний стан і закрила Міжнародний аеропорт. Зазвичай галасливі вулиці гаїтянської столиці в середу були порожні. Домініканська республіка заявила, що закриває кордони, посилюючи відповідні заходи безпеки.

Вбивство президента Гаїті: деталі

У ніч на 7 липня група людей проникла на територію резиденції президента країни.

В результаті нападу 53-річний Жовенель Моїз отримав смертельне поранення. Його дружина отримала вогнепальне поранення. Її відправили на лікування в США, повідомив посол Гаїті у Вашингтоні Бокші Едмонд. Однак пізніше стало відомо, що від отриманого поранення вона померла.

Хто такий Жовенель Моїз

Жовенель Моїз прийшов у політику з бізнесу. У 1990-х він разом з дружиною після переїзду зі столиці Гаїті в Порт-де-Пе вирішує зайнятися бананами.

Зароблені на бананах гроші Моїз інвестував в інші бізнес-проекти. У 2015 році він погодився на пропозицію тодішнього президента Гаїті Мішеля Мартейї піти в політику.

Жовенель Моїз став президентом Гаїті 7 лютого 2017 року. Він набрав на виборах 55,7% голосів, в той час як його суперник Жюд Селестен отримав 19,5% голосів виборців.

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Автор: Ірина Погоріла