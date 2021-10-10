На парламентських виборах у Чехії перемогла опозиція, партія прем'єра Андрея Бабіша - на другому місці.

Президент Чехії Мілош Земан був перевезений зі своєї заміської резиденції в Ланах до Центрального військового госпіталю в Празі.

Як передає Радіо Прага, це підтвердили два незалежних джерела, а потім і прес-секретар Центрального військового госпіталю.

Більш детальну інформацію про стан здоров'я Земана, як повідомляється, пресі повинен надати лікар Мирослав Заворал.

Карета швидкої допомоги у супроводі машин президентського кортежу виїхала із замку Лани майже відразу після полудня за місцевим часом. Незадовго до цього з Земаном в Ланах зустрівся прем'єр Чехії Андрій Бабіш.

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Як повідомляв УНІАН, на парламентських виборах у Чехії на перше місце вийшла коаліція "Разом" (SPOLU), яку склали три опозиційні правоцентристські партії. У неї близько 28 відсотків голосів. Рух прем'єр-міністра Андрея Бабіша на другому місці з незначним відставанням. На третьому місці ще одна - лівоцентристська - опозиційна коаліція.

Лідери двох опозиційних коаліцій вже заявили, що будуть вести переговори про новий уряд без Бабіша. У них буде достатньо місць у парламенті, щоб сформувати кабінет.

Президент Чехії Мілош Земан після виборів повинен доручити лідеру партії, що перемогла, сформувати уряд. Перед виборами він не приховував, що підтримує центристський рух АНО (акція незадоволених громадян) Андрея Бабіша. Теоретично Земан може доручити Бабішу спробувати сформувати уряд, проте, за оцінками спостерігачів, прем'єр навряд чи знайде для себе партнерів по коаліції.

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Автор: Катерина Гірник