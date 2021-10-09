Після підрахунку майже 100% голосів на перше місце вийшла коаліція "разом" (SPOLU), яку склали три опозиційні правоцентристські партії.

Перемогу на парламентських виборах в Чехії, які відбулися в п'ятницю і суботу, за попередніми результатами підрахунку голосів, здобувають опоненти чинного прем'єр-міністра Андрія Бабіша.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Після підрахунку майже 100% голосів на перше місце вийшла коаліція "разом" (SPOLU), яку склали три опозиційні правоцентристські партії. У неї майже 28% голосів. Рух Бабіша на другому місці з незначним відставанням.

На третьому місці ще одна - лівоцентристська - опозиційна коаліція. До парламенту проходять також праві популісти з Томіо Окамурою. Вперше в історії Чехії та Чехословаччини в парламенті не буде комуністів, вони не подолали п'ятивідсотковий бар'єр.

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Лідери двох опозиційних коаліцій вже заявили, що будуть вести переговори про новий уряд без Бабіша. У них буде достатньо місць у парламенті, щоб створити кабінет. Найбільш вірогідний претендент на посаду прем'єра - лідер Громадянської демократичної партії Петр Фіала.

Президент Чехії Мілош Земан після виборів має доручити лідеру партії, яка перемогла, сформувати уряд. Перед виборами він не приховував, що підтримує центристський рух АНО (Акція незадоволених громадян) Бабіша. Теоретично Земан може доручити Бабішу спробувати сформувати уряд, проте, за оцінками спостерігачів, прем'єр навряд чи знайде для себе партнерів по коаліції.

Прем'єрство Бабіша, великого бізнесмена, супроводжувалося корупційними скандалами. Останній з них вибухнув за кілька днів до виборів і був викликаний публікацією матеріалів журналістського розслідування "Досьє Пандори".

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Автор: Тамара Отовська