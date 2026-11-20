Під час виступу на саміті АТЕС Ентоні Албаніз закликав диктатора негайно завершити війну проти України. Путін вислухав звернення зі схиленою головою.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені закликав російського диктатора Володимира Путіна негайно припинити війну проти України. Під час виступу австралійський політик дивився просто на главу Кремля, а той слухав його зі схиленою головою, повідомляє The Guardian.

Під час промови на саміті АТЕС Ентоні Албаніз наголосив, що конфлікти в Україні та на Близькому Сході є одними з найбільших причин порушення міжнародної торгівлі. За його словами, необхідно докласти всіх зусиль, щоб покласти край цим протистоянням.

Австралійський прем'єр окремо звернувся до російського правителя Володимира Путіна, закликавши його негайно припинити війну.

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"Двома з найбільших причин порушення торгівлі є конфлікти в Україні та на Близькому Сході, і ми повинні зробити все можливе, щоб покласти їм край... І я цілком прямо кажу президенту Путіну: припини свою війну, припини її негайно", – заявив Албаніз.

Як зазначає The Guardian, під час виголошення цих слів Ентоні Албаніз дивився безпосередньо на Володимира Путіна.

Водночас російський лідер слухав виступ австралійського прем'єра зі схиленою головою.

Саміт в Китаї - головні новини

Нагадаємо, Путін прибув до Китаю для участі в саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбувається у Шеньчжені. У межах заходу російський лідер бере участь у зустрічах із представниками інших країн.

Зокрема, диктатор мав тристоронні переговори з лідерами США і Китаю. Усі троє за підсумками зустрічі, яка тривала близько півтори години, не зробили жодних спільних заяв для ЗМІ.

За підсумками переговорів було опубліковано мирну декларацію: у документі згадуються ядерна безпека та постачання нафтопродуктів, проте немає жодного слова про Україну чи Європу.

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