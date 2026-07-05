Путін і Трамп 1,5 години розмовляли телефоном: обговорювали війну в Україні

Президент США Дональд Трамп у суботу провів тривалу телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Російський лідер привітав Трампа з Днем незалежності США, а також сторони обговорили питання війни в Україні.
Як заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, розмова тривала 1 годину і 25 хвилин і відбулася "з ініціативи США".
Він назвав розмову "діловою та вельми конструктивною" і зазначив, що Трамп заявив про готовність сприяти пошуку мирних рішень для завершення війни.
"Американський президент ще раз підтвердив свою готовність працювати над якнайшвидшим припиненням бойових дій та пошуком рішень для подолання кризи", – сказав Ушаков.
При цьому Ушаков заявив, що Росія "прагне до дипломатичного врегулювання конфлікту", однак з урахуванням своїх вимог.
Він також зазначив, що Путін розповів Трампу про "реальну ситуацію на полі бою", де російські війська нібито впевнено наступають.
Також, за його словами, посланці Вашингтона, Стів Віткофф і Джаред Кушнер, продовжуватимуть спроби врегулювання конфлікту і готові здійснити ще один візит до Москви.
Ушаков також зазначив, що Путін нагадав Трампу про своє запрошення відвідати Москву.
Зеленський також поспілкувався з Трампом по телефону
Президент України розповів, що "дуже добре поговорили", а також висловив подяку американцям за допомогу у війні проти Росії. Також лідери обговорили поточну ситуацію на фронті та в дипломатії.
"Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення. Домовилися продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі", – написав Зеленський.