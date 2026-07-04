'Є реальна перспектива завершити цю війну', - Зеленський про розмову з Трампом

Але вирішальне значення матиме рішучість Америки, наголосив президент України.

Президенти України та США провели телефонну розмову. Як розповів Володимир Зеленський у Telegram, він привітав президента Дональда Трампа та всіх американців з Днем незалежності.

Президент сказав, що вони "дуже добре поговорили". Зеленський висловив вдячність американцям за допомогу у війні проти Росії. Також президенти обговорили поточну ситуацію на фронті та в дипломатії.

"Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення. Домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі", - написав Зеленський.

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Саміт НАТО у Туреччині - що відомо

Нагадаємо, що Україна закликала союзників зафіксувати в підсумковій декларації саміту, який пройде у столиці Туреччини 7-8 липня, її нову роль в євроатлантичній системі безпеки. Ця роль полягає у тому, що Київ сьогодні є не лише отримувачем допомоги від Альянсу, а й робить власний внесок у безпеку країн-членів НАТО.

Відомо, що підтримка України стане однією з тем саміту. За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, завдання саміту зрозуміле: перетворити зобов'язання союзників на конкретні результати, збільшити інвестування у промислове виробництво і продовжувати надавати підтримку Україні.

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