Кремлю варто усвідомити, що ігнорування Трампа може призвести до нищівних наслідків, зауважує експерт.

Росія зволікає з припиненням вогню, запропонованим США, і водночас розпочинає масштабний призов. Попри обіцянки не відправляти новобранців в Україну, це викликає сумніви. На військовому та економічному фронтах ситуація для диктатора Володимира Путіна погіршується, пише ексофіцер британської армії Тім Коллінз у колонці для The Telegraph.

Російська армія застосовує тактику "гарматного м’яса", використовуючи переобладнані цивільні машини. Українські удари досягли російських аеродромів, знищуючи літаки та ППО. У самій Москві відбуваються загадкові атаки, зокрема знищення президентського лімузина, що свідчить або про ефективну українську диверсію, або про внутрішнє невдоволення.

Союзники Путіна зайняті власними проблемами. Китай зосереджений на Тайвані, Лукашенко на утриманні влади в Білорусі, Північна Корея не виправдала очікувань, а Іран може готувати атаку на базу США/Великої Британії в Дієго-Гарсія.

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Після невдалої зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом ситуація для України здавалася складною. Однак, якщо Путін розчарує Трампа, це може призвести до відновлення постачання зброї та жорсткіших санкцій. Конгресмен Ліндсі Грем назвав можливі заходи такими, що "руйнують кістки". Санкції можуть поширитися не лише на Росію, а й на її торгових партнерів.

Можливе відновлення постачання HIMARS та ATACMS, які ефективно знищують дорогі російські системи ППО. Українське високопоставлене джередо повідомляє:

"У нас більше цілей, ніж куль".

Систематичне знищення С-300 і С-400 може змусити Росію шукати миру до червня через виснаження її резервів. Жорсткі санкції унеможливлять їх заміну.

Якщо Білий дім ухвалить таке рішення, це змінить динаміку війни. Трамп рішуче налаштований завершити конфлікт швидко. Його розчарування може стати серйозною проблемою для Путіна, якому варто це врахувати.

США і Росія - новини

Раніше Трамп не включив Росію до списку мит. Водночас, згідно з інформаційним бюлетенем, випущеним Білим домом, Україну було обкладено 10-відсотковим збором.

Водночас президент США висловив своє розчарування темпами переговорів про припинення вогню, заявивши, що він "розлютився" на Путіна, і порушив питання про можливість введення санкцій проти тих, хто купує російську нафту.

Також спецпосланець президента США з питань України і РФ Кіт Келлог заявив, що Україна і Росія зараз близькі до того, щоб домогтися повного припинення вогню.

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