Пєсков заявив, що це нібито був переказ слів Трампа, а не пряма цитата.

У Кремлі прокоментували повідомлення про те, що Дональд Трамп "розлютився" на Володимира Путіна через його затягування перемир'я і пропозицію усунути від влади президента Володимира Зеленського. Зокрема, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це нібито був переказ слів Трампа, а не пряма цитата.

"Частина висловлювань була дана в переказі, це не були цитати. Це перше. Друге - дійсно прозвучало кілька різних заяв... Ми продовжуємо роботу з американською стороною, насамперед, щодо вибудовування наших двосторонніх відносин, яким було завдано величезної шкоди під час попередньої адміністрації", - заявив Пєсков.

Він також додав, що "ведеться робота над реалізацією деяких ідей, пов'язаних з українським врегулюванням", проте поки що жодної конкретики немає. Водночас, за його словами, нової розмови Путіна і Трампа поки що не заплановано.

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"Робота ведеться, поки що якоїсь конкретики, про яку ми мали б вам повідомити, немає. Це процес розтягнутий у часі, пов'язаний зі складністю субстанції. Президент залишається відкритим абсолютно до контактів із президентом Трампом. У міру необхідності їхню розмову буде оперативно організовано", - заявив Пєсков.

Заяви Трампа про Путіна

Раніше Трамп в інтерв'ю NBC News заявив, що "злий" на Путіна через його затягування мирних переговорів і пригрозив посилити тиск на Москву, якщо це продовжиться. Також президент США запевнив, що Путін знає про те, що його злять подібні дії російського диктатора.

Він також додав, що "був розлючений" критикою Путіна на адресу президента України Володимира Зеленського, наголосивши, що Путіну доведеться укласти угоду із Зеленським, "подобається це йому чи ні".

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