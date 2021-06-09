Діяльність цих організацій заборонено на території РФ.

Московський міський суд у середу ввечері визнав екстремістською організацією "Фонд боротьби з корупцією", заснований опозиціонером Олексієм Навальним.

Як пише ТАСС, рішення також стосується "Фонду захисту прав громадян" та громадського руху "Штаби Навального". Таким чином було задоволено позов прокуратури Москви.

"Рішенням Московського міського суду задоволено адміністративну позовну заяву прокуратури міста Москви до некомерційної організації "Фонд боротьби з корупцією", некомерційної організації "Фонд захисту прав громадян", громадського руху "Штаби Навального", - повідомили в суді.

У прес-службі суду заявили, що діяльність організацій "припинено негайно".

Адвокат ФБК Валерія Ветошкіна заявила про намір оскаржити рішення суду. "Ми оскаржимо сьогоднішнє рішення суду протягом 10 діб, відведених нам законом", - сказала вона.

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На сторінці Навального в Facebook вже з'явилася його реакція на рішення суду. Він нагадав, що матеріали справи оголошені "держтаємницею", а процес пройшов у закритому режимі.

"Та яка різниця, як ми називаємося? ФБК - не ФБК. Штаби - не штаби. Ми не назва, не папірець і не офіс. Ми - група людей, які об'єднують і організовують тих громадян Росії, хто проти корупції, за чесні суди і рівність всіх перед законом. Таких - мільйони. Ви - такі. Поки ви є, і ми нікуди не дінемося. Зараз все зрозуміємо. Розберемося. Змінимося. Еволюціонуємо. Пристосуємося. Але від своїх цілей і ідей не відступимо. Це наша країна і іншої у нас немає", - сказано в повідомленні опозиціонера, який в даний час знаходиться в колонії.

Раніше Федеральна служба з фінансового моніторингу РФ включила штаби опозиційного політика Олексія Навального в перелік екстремістів і терористів.

26 квітня стало відомо, що Московська прокуратура призупинила діяльність штабів Навального - до рішення за позовом про екстремізм.

29 квітня в Росії офіційно розпустили мережу регіональних штабів Навального.

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Автор: Юрій Годован