Московська прокуратура призупинила роботу штабів опозиційного політика Олексія Навального - до рішення за позовом про екстремізм.
Про це повідомляє видання "Медиазона" з посиланням на адвоката об'єднання юристів "Команди 29" Івана Павлова.
Читайте такожРосійський опозиціонер Навальний припинив голодуванняУ прокуратурі штаби назвали "громадським рухом "Штаби Навального". Копію рішення прокуратури виклав на своїй сторінці у Twitter директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов.
Окрім того, прокурор подав до суду клопотання з вимогою призупинити діяльність ФБК - також до рішення за позовом. У клопотанні, яке опублікував глава штабів Леонід Волков, мова йде про заборону "розміщувати матеріали" в Інтернеті, організовувати мітинги та брати участь у виборах і референдумах. Рішення за цим клопотанням суд ще не виніс.
Справа проти штабів Навального і ФБК
- 16 квітня прокуратура подала позов з вимогою визнати штаби Навального і ФБК екстремістськими.
- Суд зробив процес закритим, посилаючись на держтаємницю.
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