Крім того, подано клопотання з вимогою призупинити діяльність Фонду боротьби з корупцією.

Московська прокуратура призупинила роботу штабів опозиційного політика Олексія Навального - до рішення за позовом про екстремізм.

Про це повідомляє видання "Медиазона" з посиланням на адвоката об'єднання юристів "Команди 29" Івана Павлова.

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Окрім того, прокурор подав до суду клопотання з вимогою призупинити діяльність ФБК - також до рішення за позовом. У клопотанні, яке опублікував глава штабів Леонід Волков, мова йде про заборону "розміщувати матеріали" в Інтернеті, організовувати мітинги та брати участь у виборах і референдумах. Рішення за цим клопотанням суд ще не виніс.

Справа проти штабів Навального і ФБК

16 квітня прокуратура подала позов з вимогою визнати штаби Навального і ФБК екстремістськими.

Суд зробив процес закритим, посилаючись на держтаємницю.

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Автор: Катерина Комолова