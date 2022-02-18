Які причини цих військових зборів, в указі не уточнюється.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори в 2022 році.

Відповідний указ набирає чинності з дня опублікування.

"Президент Росії Путін підписав указ про призов у 2022 році громадян РФ, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних силах РФ, військах Національної гвардії РФ, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки", - сказано в документі.

Зазначимо, що такі укази президент РФ підписує щорічно. У 2021 році указ вийшов у квітні, в 2020 році - в червні. Які причини цих військових зборів, в указі не уточнюється.

Загроза нового нападу Росії

Протягом останніх місяців Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного нападу.

15 лютого в МО Росії заявили про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Однак ні в НАТО, ні в США не підтверджують ознаки деескалації в російсько-українському прикордонні.

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