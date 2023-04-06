Режим "контртерористичної операції" місцеві силовики оголосили ще 3 квітня.

В ніч на 6 квітня на території Інгушетії (Республіка у складі Російської Федерації) сталася стрілянина між місцевими силовиками та групою невідомих бандитів. За підсумками сутички сторони "нагодували" один одного кулями, відомо про втрати з обох сторін.

За даними місцевого ЗМІ "Кавказкий Узел", заворушення сталися у селі Зязиков-Юрт у Малгобецькому районі. Там ще 3 квітня російські силовики оголосили про проведення так званої "контртерористичної операції" через місцеве злочинне угрупування, яке скоїло напад на пост ДПС РФ (Дорожньо-патрульної служби).

Повідомляють, що вже цієї ночі туди підтягли велику кількість техніки та спецназ ФСБ: росіяни організували "рейд" по селищу та за підсумками своєї "спецоперації" знайшли в одному з приватних будинків банду злочинців.

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Однак зустріч "російських інтересів" закінчилася стріляниною: поранення отримали 5 силовиків, один загинув; з боку "бойовиків" - орієнтовно 3 вбитих.

Заворушення на території Інгушетії

Нагадаємо, що 28 березня на кордоні Інгушетії та Північної Осетії обстріляли пост ДПС. Тоді силовики звинуватили у заворушеннях шістьох місцевих жителів: Микаїла Мошхойова, Рамазана Ельдієва, Аміра Бокова, Амірхана Гуражева, Адама Оздоєва та Мовсара Коттоєва. Їх подали у розшук та звинуватили у підготовці терактів.

Вже зарнку 29 березня одного з "терористів" Рамазана Ельдієва знайшли мертвим, а 5 квітня силовики РФ, ймовірно, зачистили ще одного учасника групи Мовсара Коттоєва. У ЗМІ з'явилася інформація про його ліквідацію. Офіційно режим "контртерористичної операції" місцеві силовики оголосили ще 3 квітня.

Нагадаємо, що поки росіяни розстрілюють один одного, глава Міноборони України Олексій Резніков дав новий прогноз щодо закінчення війни в Україні.

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