Раніше служба відбувалася в основній частині храму з понад 10 тисячами прихожан.

У Ватикані пройшла різдвяна меса з участю Папи Франциска. Через пандемію коронавірусу захід відбувся з обмеженою кількістю запрошених.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте такожБританські супермаркети почали завозити продукти в країну літаками

Месу провели у задній частині базиліки Святого Петра з менш як 100 гостями, невеликою кількістю кардиналів і єпископів. Раніше служба відбувалася в основній частині храму з понад 10 тисячами прихожан, зокрема дипломатами зі всього світу.

Усі присутні були в масках і розійшлися близько 22:00 через комендантську годину.

Франциск додав, що Різдво має змусити усіх задуматися про «нашу несправедливість щодо наших братів і сестер, замість того, щоб спонукати «наше безкінечне прагнення до власності й ефемерних задоволень».

«Бог прийшов до нас у бідності й злиднях, щоб сказати нам, що, служачи бідним, ми повинні проявити нашу любов до Нього», – додав Папа Римський.

Карантин в Італії

В країні на період різдвяних і новорічних свят ввели обов’язкову ізоляцію для громадян. Італійці зможуть покидати дім, зокрема, лише для поїздок на роботу, аптеки й лікарні.

На Різдво й Новий рік зачинятимуть непродуктові магазини. Усі папські заходи в цей час проходять у закритому режимі з мінімальною кількістю присутніх. Події транслюють онлайн.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН