Туреччина закрила Чорне море для суден, що прямували до Росії та України, - Bloomberg

Причиною стало збільшення кількості нападів на цивільні судна, що перевозять зерно та нафту.

Туреччина обмежує рух комерційних суден у Чорному морі, які прямують до Новоросійська. Як пише Bloomberg, вже кілька суден не отримали транзитних дозволів на перетин протоки Дарданелли.

Джерела повідомили журналістам, що обмеження також поширюється на кораблі, які прямують до України. Офіційних пояснень не надано. Але автори зазначили, що рішення пов’язане з "зростаючою стурбованістю турецького уряду щодо дедалі частіших атак на російські та українські судна в цьому районі". А також на судна, що належать Туреччині.

Зазначається, що це рішення фактично обмежує потік суден у Чорне море. При цьому порт Новоросійськ – ключовий російський центр експорту нафти та зерна в цьому регіоні.

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"Такі затримки загрожують створити нові складнощі у світовій торгівлі в той час, коли потоки нафти вже значно порушені війною в Ірані та скороченням обсягів поставок через Ормузьку протоку", – йдеться у статті.

Судна, що прямують до інших пунктів призначення, судячи з усього, не постраждали. Згідно з даними моніторингу, судна, що прямували до болгарських, румунських, грузинських і турецьких портів, у суботу продовжували рухатися на північ через Дарданелли.

Атаки на судна в Чорному морі

Нагадаємо, що цього тижня турецькі громадяни отримали поранення в результаті атак безпілотників на два судна, що належать Туреччині. Минулого місяця турецьке судно потрапило під атаку поблизу нафтотерміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську. МЗС країни опублікувало заяву із закликом до воюючих сторін забезпечити безпеку судноплавства. У заяві йдеться про те, що ескалація матиме "багатогранні негативні наслідки", зокрема для продовольчої безпеки.

Посилення атак з боку Росії та України вже викликало побоювання щодо поставок зерна з Чорноморського регіону. Це сприяло зростанню цін на пшеницю до дворічного максимуму в липні.

Протоки, які контролює Туреччина

Босфорська та Дарданельська протоки, що проходять через турецькі води та з’єднують Чорне море з Егейським, є одними з найбільш інтенсивно використовуваних водних шляхів у світі. Згідно з даними Міністерства транспорту та інфраструктури, у 2025 році через Босфор пройшло понад 40 000 суден.

Згідно з міжнародною конвенцією від 1936 року Туреччина гарантує свободу проходу торгових суден через протоки. Але також має право регулювати безпеку судноплавства.

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