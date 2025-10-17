Президенту України така ідея не сподобалася.

Президент США Дональд Трамп зацікавився російською ініціативою з’єднати Чукотку і Аляску тунелем. Однак український лідер Володимир Зеленський від ідеї не в захваті. Як передає кореспондент УНІАН, це прозвучало на початку зустрічі між президентами України і США у Білому домі.

Спочатку журналісти запитали у Трампа, що він думає про російську ідею з’єднати російську Чукотку і американську Аляску через Беренгову протоку тунелем.

"Я лише щойно почув про це. Тунель з Росії до Аляски? Я щойно почув про це. Цікаво. Треба подумати над цим", - сказав Трамп.

І тут таки президент США запитав думку президента України щодо цієї ідеї.

"Мені це не подобається", - відреагував Зеленський.

Своєю чергою, Трамп додав, що не думає, що Зеленському це могло би сподобатись.

Тунель з Чукотки на Аляску

Раніше керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який є одним з найближчих соратників Путіна, у мережі X звернувся до мільярдера Ілона Маска з пропозицією з’єднати Чукотку і Аляску тунелем, який він назвав "тунелем Путіна-Трампа". Дмитрієв закликав Маска разом будувати майбутнє.

Варто зазначити, що довжина такого тунелю склала би близько 90 км. Тобто технічно, це не така вже й фантастика, але коштувати цей тунель буде дуже дорого. Але найбільша проблема навіть не в цьому: тунель з'єднає два віддалені регіони, де немає доріг і майже немає людей. Тож незрозуміло, хто буде їздити цим дуже дорогим тунелем.

