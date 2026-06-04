У Росії вирішили будувати тунель до Америки без відома США

Завтра в Петербурзі підпишуть угоду з "американською делегацією", яку до Росії ніхто не відправляв.

Росія та США мають намір підписати угоду про плани будівництва тунелю під Беринговою протокою, який з'єднає Чукотку з Аляскою. Як повідомляють "Ведомости", про це на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) повідомив спецпредставник президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва з зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв.

"Що стосується тунелю, у нас буде новина завтра – ми підписуємо угоду про те, що ми продовжуємо проектування тунелю. Тому тунель буде", – сказав Дмитрієв журналістам.

Як зазначає The Insider, судячи з усього, росіяни зібралися підписати угоду з "офіційною делегацією США", яка приїхала на ПМЕФ цього року. За даними видання, цю "делегацію" очолює такий собі Родні Мімс Кук-молодший – голова Комісії з образотворчого мистецтва, яка консультує владу з питань дизайну парків у місті Вашингтон. До складу делегації також увійшли давно "списаний" голлівудський актор Стівен Сігал, конспіролог Кендіс Овенс, колишній інспектор ООН в Іраку Скотт Ріттер, а також брати Ендрю і Трістан Тейти, яких звинувачують у торгівлі людьми.

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Тим часом сьогодні на слуханнях у Сенаті держсекретар США Марко Рубіо (глава МЗС) заявив, що йому нічого не відомо про жодну "офіційну делегацію США", яка вирушила на ПМЕФ.

Тунель з Росії до Америки

Як писав УНІАН, у жовтні минулого року Дмитрієв вперше озвучив ідею з'єднати Чукотку й Аляску тунелем, який він назвав "тунелем Путіна-Трампа". З такою ініціативою він звернувся безпосередньо до мільярдера Ілона Маска, у якого є своя компанія з прокладання тунелів.

Варто зазначити, що ідея будівництва мосту або тунелю між Аляскою і Чукоткою є гранично абсурдною в сучасних реаліях. По-перше, довжина такого тунелю або мосту склала б близько 90 км, що, хоч і можливо реалізувати технічно, коштуватиме багато мільярдів доларів. По-друге, цим мостом або тунелем просто нікому буде їздити, оскільки він з'єднає два віддалені від цивілізації регіони, де немає доріг і майже немає людей.

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