Надходили повідомлення про використання різної хімічної зброї росіянами у війні проти України.

Російські війська проводять системну кампанію незаконних хімічних атак проти українських військових. Про це йдеться у розслідуванні The Telegraph.

Журналісти видання поспілкувалися з кількома українськими солдатами (імена героїв матеріалу змінено), дислокованими на позиціях по всій лінії фронту. Вони розповіли, як їхні позиції майже щодня зазнавали атак невеликих безпілотників, які скидали сльозогінний газ, а також інші хімічні речовини. Зазначається, що використання такого газу, який відомий як CS (хлоробензальмалононітрил, – УНІАН) і зазвичай використовується спецназом, під час війни заборонено відповідно до Конвенції про хімічну зброю.

"Майже на кожну позицію на нашій ділянці фронту скидають одну-дві газові гранати на день", – розповів командир української розвідгрупи, яка дислокується поблизу прифронтового міста Часів Яр у Донецькій області, Ігор.

Навіть якщо ці газові атаки не смертоносні, вони зазвичай викликають паніку. Перший інстинкт бійців – вийти, каже Ігор, але тоді на них можуть напасти.

Двоє інших українських солдатів, дислокованих на протилежних кінцях лінії фронту, розповіли про схожий досвід. Михайло, командир піхотної частини, дислокованої в Роботиному Запорізької області, де зараз триває наступ росіян, сказав, що протигази врятували не одне життя. Тепер його солдати повинні постійно носити їх із собою.

Старший лейтенант Слава, підрозділ якого дислокується поблизу Лимана Донецької області, розповів, що деякі українські підрозділи в його районі зазнають газових атак з боку РФ майже щодня.

Одну з таких газових гранат надала The Telegraph для перевірки Ребека Мачоровскі – американський бойовий медик і кваліфікована медсестра, яка служить в українській армії. Спочатку гранату вилучили бійці 53-ї механізованої бригади – однієї з бригад, у якій вона працює.

"Мої хлопці дістали його під вогнем, тому що ніхто не вірив, що їх атакують із застосуванням хімічної зброї", – сказала вона.

Експерт з хімічної зброї та колишній керівник лабораторії Організації із заборони хімічної зброї Марк Майкл Блюм підтвердив, що знайдений боєприпас був газовою гранатою K-51, яка зазвичай наповнена сльозогінним газом.

Крім цього, Мачоровскі розповіла, що минулого року була присутня на одному інциденті, спричиненому, як вона підозрювала, ціаністим воднем. Це смертоносний безбарвний газ, який Захід використовував як хімічну зброю під час Першої світової війни. За її словами, російський безпілотник скинув на військових у Донецькій області два боєприпаси з невідомим газом, який мав "аромат подрібненого мигдалю".

Також надходили повідомлення про використання хлору та хлорпікрину – речовини, яка зазвичай використовується як пестицид і застосовувалася як хімічна зброя під час Першої світової війни німецькими військами.

Офіційно українські військові стверджують, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська здійснили 626 газових атак. Проте Ребека Мачоровскі стверджує, що це "суттєва недооцінка".

"На жаль, у поточній ситуації причини смерті багатьох українських солдатів належним чином не розслідуються. Їх просто дуже багато", – пояснила вона.

Атаки хімічною зброєю настільки вкорінилися в тактику окупантів, що українські солдати тепер мають спеціальну підготовку. В одному навчальному документі, наданому The Telegraph, детально описується атака на українські позиції поблизу міста Бахмут наприкінці минулого року.

"Російські безпілотники скинули три хімічні гранати, імовірно начинені CS, прямо на їхні позиції. Коли солдати намагалися втекти, їх атакували снарядами та безпілотниками, скидаючи звичайні гранати. Навчальний посібник говорить солдатам залишатися на місці та терпіти перші кілька хвилин впливу сльозогінного газу замість того, щоб тікати зі своїх бойових позицій. Після перших кількох хвилин впливу, йдеться в документі, дія газу слабшає", – пише видання.

Проте проблему ускладнює те, що українські військові не завжди отримують засоби захисту. Крім того, вони часто не є якісними.

"Протигази у нас є, але майже у всіх випадках вони дуже старі, радянських зразків, і вони не надто ефективні", – розповів солдат Ігор.

Застосування хімічної зброї росіянами

Від початку війни російські окупанти не один раз вдавалися до застосування хімічної зброї проти українських захисників. Зокрема, ворог використовував його під час боїв за Маріуполь. Тоді повідомлялося про ймовірне застосування "Зарину".

У січні 2024 року представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки, капітан Андрій Рудик сказав, що російські окупанти вперше з 1969 року застосували проти Збройних сил України заборонену хімічну речовину у гранатах. За його словами, уперше трофейні зразки радянської газової гранати К-51 та власне російської "РГР" були захоплені в лютому 2022 року у Київській області на залишених позиціях окупантів.

Наголосимо, що застосування хімічної зброї заборонене Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13 січня 1993 року. Як засіб ведення війни не можна використовувати також хімічні засоби для боротьби із заворушеннями (наприклад, сльозогінний газ).

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