Раніше ділянку відібрали у російського посольства.

Російський дипломат незаконно оселився на земельній ділянці в центрі австралійської столиці, яку раніше влада країни відібрала у російського посольства. Про це пише місцеве видання Newswave.

Після того як австралійська влада спеціальним законом розірвала раніше укладений договір з російським посольством на оренду ділянки під будівництво дипломатичної нерухомості, на цій ділянці з'явився невідомий чоловік. Як повідомляється, він оселився в будівельному вагончику і відмовляється залишати ділянку.

Австралійська влада стверджує, що чоловік має дипломатичний імунітет, тому поліція не може силою вивести його з ділянки. Однак особа цієї людини не розкривається. Журналісти не змогли знайти його в списках публічно відомих співробітників російського посольства.

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Втім, влада не особливо переживає з цього приводу, оскільки не бачить явної загрози з боку людини, яка просто оселилася на будмайданчику.

Скандал з російським посольством в Австралії - що відомо

Російський уряд у 2008 році взяв в оренду ділянку землі в центрі міста Канберра. У 2011 році влада офіційно дозволила побудувати на цьому місці нову будівлю російського посольства.

Після того, як Росія всією своєю армією вторглася в Україну, австралійська влада усвідомила, що нове посольство РФ будується не так вже далеко від будівлі австралійського парламенту, що потенційно створює загрозу національній безпеці.

Минулого літа австралійська влада розірвала договір оренди на цю ділянку, але Росія подала в австралійський суд і виграла його. Тоді австралійський парламент ухвалив спеціальний закон, що дозволяє відібрати у Росії цю ділянку. Зараз Росія через суд намагається оскаржити вже сам закон.

Те, що відбувається Кремль традиційно оголосив "русофобією".

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