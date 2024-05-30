Низка країн заявила, що "їм буде ніяково", якщо Росія братиме участь у заході.

Росію не запросять на 80-річчя висадки союзників у Нормандії через "занепокоєння" західних країн щодо присутності Москви.

У квітні французькі видання писали, що Росію (але не Володимира Путіна) запросять на 80-річчя висадки союзних військ "на знак визнання жертовності радянського народу і його внеску в перемогу 1945 року". Однак тепер співрозмовники Reuters заявили, що тепер нікого з російських чиновників не покличуть.

"Є людина - є проблема. Немає людини - немає проблеми", - сказало одне з джерел, цитуючи, як пише Reuters, радянського лідера Йосипа Сталіна.

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Як повідомили Reuters троє інших дипломатів Євросоюзу, низка країн заявила, що "їм буде ніяково", якщо Росія братиме участь у заході.

"Російської делегації не буде. Умови не виконуються з огляду на агресивну війну, яку Росія веде проти України і яка ще більше активізувалася в останні тижні", - уточнив президент Франції.

80-річчя висадки союзників у Нормандії

На церемонії на честь 80-річчя висадки союзних військ у Нормандії цього року будуть присутні президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський. Президент Франції Еммануель Макрон говорив, що має намір під час цієї зустрічі "дуже точно висловитися, щоб оголосити, що ми збираємося робити більше на підтримку України".

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