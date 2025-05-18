Москву поінформували, що якщо прогресу в переговорах не буде, Конгрес США ухвалить закон про санкції.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Росія та Україна підготують свої пропозиції щодо умов припинення вогню на фронті.

"Лавров (очільник МЗС РФ Сергій Лавров, – ред.) сказав мені, що Москва підготує документ з викладенням своїх вимог щодо припинення вогню в Україні. Українська сторона працюватиме над власною пропозицією щодо припинення вогню, і ми сподіваємося представити її найближчим часом", – наводить його слова Clash Report.

Він зазначив, що якщо ці документи будуть містити "реалістичні ідеї", вдасться досягти прогресу

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"В іншому випадку ми матимемо іншу оцінку. Є й інші питання, які нам потрібно вирішувати, і ми не хочемо продовжувати нескінченні переговори щодо України", – додав Рубіо.

Держсекретар США також висловився щодо санкцій проти Росії.

"Ми попросили Сенат дати нам трохи часу, щоб побачити, чи зможемо ми досягти прогресу в переговорах щодо України. Якщо не буде досягнуто прогресу, Сенат ухвалить законопроект про санкції проти Росії", – пояснив він.

За його словами, Вашингтон вже поінформував Москву, що якщо прогресу в переговорах щодо війни в Україні досягнуто не буде, Конгрес ухвалить закон про санкції.

"Ухвалення Конгресом законопроекту про санкції проти Росії – це те, що ми не можемо зупинити або контролювати", – констатував Марко Рубіо.

Війна в Україні: інші заяви політиків

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на терористичний удар РФ по Сумщині, де окупанти атакували автобус із цивільними. Французький лідер нагадав, що ще нещодавно він та лідери низки країн у Києві закликали Трампа посилити тиск на РФ та засудити її небажання припинити вогонь.

Тим часом держсекретар США Рубіо заявив, що Трамп хоче якомога швидше зустрітися Путіним. Поки невідомо, де й коли ця зустріч відбудеться.

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