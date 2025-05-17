На думку держсекретаря США, єдине, що може розв’язати глухий кут, який склався з перемовинами щодо війни в Україні, - "це пряма розмова між Трампом і Путіним".

Президент США Дональд Трамп хоче якомога швидше зустрітися з російским диктатором Володимиром Путіним, і зараз вирішується, де й коли відбудуться переговори. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

За його словами, єдине, що може розв’язати глухий кут, який склався з перемовинами щодо закінчення війни в Україні, - "це пряма розмова між Трампом і Путіним". Рубіо нагадав, що сам очільник Білого дому "уже відкрито висловив впевненість, що це має статися".

На запитання, чи зустріч планується, держсекретар підкреслив, що організація такої зустрічі потребує певної роботи.

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"Тож не можу сказати, що планується з точки зору вибору місця і дати, але президент хоче це зробити (зустрітися з Путіним, – ред.). Він хоче зробити це якомога швидше. Російська сторона також висловила готовність зробити це. Тож зараз мова йде про те, щоб зібрати всіх разом і визначи, де і коли відбудеться ця зустріч", - додав Рубіо.

Контакти Трампа і Путіна: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, 16 травня Трамп заявив, що зустрінеться з правителем РФ Путіним, як тільки сторони зможуть організувати цю зустріч. "Я зустрінуся з Путіним, як тільки ми зможемо це організувати. Ми збираємося це зробити. Ми повинні це зробити", - сказав Трамп під час візиту на Близький Схід.

Крім того, 17 травня очільник Білого дому анонсував свої розмови з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Вони мають відбутися у понеділок, 19 травня. Зокрема, темами розмови з Путіним, повідомив Трамп, будуть "припинення кровопролиття і торгівля. Після розмови з російським диктатором він має поговорити із Зеленським, "а потім разом із президентом Зеленським - з різними членами НАТО".

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