Країна НАТО здійняла у повітря авіацію в ніч на 10 лютого під час російської атаки на Одеську область.

Румунія вночі здійняла винищувачі F-16 через пуски БПЛА по Одеській області, які здійснила Росія.

Йдеться про борти турецьких ВПС, які підняли з 86-ї авіабази у Фетешті близько 01:15 для виконання пошукових місій у національному повітряному просторі, заявило румунське Міністерство оборони.

10 лютого мешканці країни-члена НАТО двічі чули сирену: тривога лунала у містах Тулча та Галац.

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Під час пуску третьої хвилі дронів РФ, приблизно о 05:00, до Генеральної інспекції з надзвичайних ситуацій Тулча і Галац надійшов ще один сигнал щодо руху БПЛА, але тоді повторно авіацію вирішили не підіймати.

"Два літаки F-16 ВПС Румунії з 86-ї авіабази у Фетешті були готові до виконання місії з патрулювання повітряного простору, але стан повітряної ситуації не вимагав їхнього зльоту вже в цьому випадку", - заявило Міноборони.

Там уточнили, що в ніч на 10 лютого жодна загроза не перетнула повітряний простір Румунії: засоби розвідки також поки що не фіксують падіння уламків на румунських територіях (від 8 ранку у Тулчі тривають додаткові перевірки).

В Міноборони Румунії засуджують спробу РФ нашкодити Україна та її дунайським портам. "Ці атаки є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - акцентували там.

Що відомо про запуск дронів по Одеській області

Вночі Росія спробувала нашкодити портовій інфраструктурі України 31 ударними БПЛА. Основними напрямками удару окупанти обрали Одеську та Херсонську області, уточнили зранку Повітряні сили ЗСУ. Україна змогла збити 23 дрони, однак їх запускали з дивним інтервалом.

На цьому детальніше зупинився військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, надто довга перерва спостерігалася між другою та третьою хвилями ударів.

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