Рютте пояснив, чому Росія не зможе перемогти НАТО

Генсек НАТО зазначив, що ВВП Росії не перевищує сумарного ВВП таких середніх європейських країн як Бельгія та Нідерланди.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія зараз витрачає 48% державного бюджету або 75% податків на оборону, зазначивши, що ці витрати слід сприймати серйозно. Про це пише "Радіо Свобода".

"Це шалені цифри. Тож ми не можемо бути наївними щодо Росії", - сказав він.

Водночас Рютте зазначив, що ВВП Росії не перевищує сумарного ВВП таких середніх європейських країн як Бельгія та Нідерланди.

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"Тому вони знають, що не можуть нас перемогти. Тож ми зробимо все, щоб вони зрозуміли, що це буде їхньою найбільшою помилкою, якщо наважаться, - додав генсек.

Він акцентував на важливості нарощування оборонних видатків і спроможностей союзниками на тлі можливої загрози:

"Існують відкриті оцінки різних розвідувальних служб у Європі, які вважають, що до 2029 року Росія може бути готовою і достатньо сильною. Тому ми повинні подбати про те, щоб бути сильнішими вже сьогодні… щоб Росія розуміла: краще навіть не намагатися".

Рютте зазначив, що необхідно робити все можливе, аби Україна "залишалася якомога сильнішою у цій боротьбі".

"У підсумку все залежить від того, чи хоче Путін брати участь у переговорах. А поки що ми повинні зробити все можливе… Україна має невеликі успіхи та дедалі ефективніше використовує безпілотники й інші тактики для ураження російської енергетичної інфраструктури та оборонно-промислових потужностей… Це позитивно і відрізняється від ситуації чотири-п’ять місяців тому", - додав генсек.

Загроза для НАТО від РФ

НАТО докладає всіх зусиль для зміцнення вітряного балтійського острова Готланд, який військові планувальники дедалі частіше розглядають як одну з найбільш незахищених - і стратегічно важливих - ліній фронту альянсу проти Росії.

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