За словами прем'єр-міністра Хорватії, мир має передбачати негайне припинення вогню.

Хорватія підтримає лише ті переговори про мир в Україні, які не будуть вимагати від Києва капітуляції та відмови від своїх територій. Про це заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час Саміту миру.

"Мир буває різним. Мир, який може підтримати Хорватія, ніколи не вимагатиме від жертви капітуляції та відмови від власних територій", - зауважив він.

За його словами, справжній мир має передбачати якомога швидше припинення вогню та сильну міжнародну участь, яка ґрунтуватиметься на попередньому досвіді та, ймовірно, буде передбачати участь високопоставленої особи, якій довірятимуть всі сторони.

"Це необхідно, аби використати усі наявні в ООН механізми, які застосовувалися в минулому під час інших подібних випадків реінтеграції тимчасово окупованих територій", - пояснив політик.

Він нагадав, що Хорватія 30 років тому також була жертвою агресії, тому тепер країна ділиться з Україною своїм досвідом щодо гуманітарних питань.

Прем'єр-міністр підкреслив, що Хорватія готова працювати із міжнародною спільнотою, аби в Україні настав справедливий мир. Також свій виступ Пленкович закінчив словами "Слава Україні".

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Під час саміту голова Комісії ЄС Урсула фон дер Ляєн заявила, що заморожування війни Росії проти України не є рішенням, адже це рецепт для майбутніх війн. За її словами, союзники мають підтримати "цілісний, справедливий і тривалий мир для України".

"Такий, який відновить український суверенітет, територіальну цілісність і непорушність усіх кордонів. Суверенітет усіх держав - ось що на кону", - зазначила вона.

Також повідомлялось, що у ніч перед самітом російські боти опублікували 120 тисяч постів із фейковими цитатами світових знаменитостей, а саме Дженіфер Еністон, Скарлетт Йогансон, Алена Делона та інших - про "крах України і Європи". Зазначається, що велика частина фейкових цитат містить заклики відмовитися від підтримки України.

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