На думку голови Комісії ЄС Урсули фон дер Ляєн, заморожування війни РФ проти України не є рішенням, це рецепт для майбутніх війн. Про це вона заявила, виступаючи на саміті миру у Швейцарії.
"Заморожування конфлікту сьогодні, коли іноземні війська окупують територію України, не є рішенням. Насправді це рецепт для майбутніх агресивних війн", - сказала вона.
Натомість, наголосила голова Єврокомісії, союзники мають підтримати "цілісний, справедливий і тривалий мир для України".
"Такий, який відновить український суверенітет, територіальну цілісність і непорушність усіх кордонів. Суверенітет усіх держав - ось що на кону", - наголосила вона.
Саміт миру щодо України - заяви
Президент Швейцарії Віола Амхерд, відкриваючи засідання Глобального саміту миру 15 червня, заявила, що "мирний процес без Росії немислимий".
А президент України Володимир Зеленський закликав країни-учасниці мирного саміту у Швейцарії до активної роботи над Формулою миру, щоб на наступному саміті миру вже зафіксувати реальний кінець війни.