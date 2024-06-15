Вона підкреслила, що союзники повинні підтримати "цілісний, справедливий і тривалий мир для України".

На думку голови Комісії ЄС Урсули фон дер Ляєн, заморожування війни РФ проти України не є рішенням, це рецепт для майбутніх війн. Про це вона заявила, виступаючи на саміті миру у Швейцарії.

"Заморожування конфлікту сьогодні, коли іноземні війська окупують територію України, не є рішенням. Насправді це рецепт для майбутніх агресивних війн", - сказала вона.

Натомість, наголосила голова Єврокомісії, союзники мають підтримати "цілісний, справедливий і тривалий мир для України".

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"Такий, який відновить український суверенітет, територіальну цілісність і непорушність усіх кордонів. Суверенітет усіх держав - ось що на кону", - наголосила вона.

Саміт миру щодо України - заяви

Президент Швейцарії Віола Амхерд, відкриваючи засідання Глобального саміту миру 15 червня, заявила, що "мирний процес без Росії немислимий".

А президент України Володимир Зеленський закликав країни-учасниці мирного саміту у Швейцарії до активної роботи над Формулою миру, щоб на наступному саміті миру вже зафіксувати реальний кінець війни.

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