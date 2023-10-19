Кайрат Торебаєв зазначив, що всі ці товари могли використовувати для війни.

Влада Казахстану ввела заборону на експорт в Російську Федерації 106 видів товарів. Таким чином країна вирішила припинити поставки того, що може бути використано у війні.

"Ми експортуємо всі товари, крім тих, що відносяться до війни – на них накладені обмеження. Це 106 найменувань товарів - їх експорт ми повністю заборонили", - цитує видання КазТАГ заяву віце-міністра торгівлі та інтеграції Кайрата Торебаєва.

Відзначається, що в списку "заборонки" виявилися дрони, електрочіпи, а також електроніка, яка може використовуватися на фронті.

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"Зазначені 106 найменувань товарів не виробляються в Казахстані, а раніше реекспортувалися через Казахстан. Імпорт в Казахстан здійснюється, але експорт – ні. Вони (виробляються - УНІАН) не тільки на Заході, але в і інших країнах", - пояснив чиновник.

Таким чином Астана підтримала санкційні заходи, які запровадив західні країни після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це рішення дозволить посилити боротьбу з обходом Москвою санкцій.

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Через Казахстан, Грузію, Вірменію, Туреччину, Узбекистан, Азербайджан, Киргизстан і Таджикистан завдяки паралельному імпорту Росія тільки з Євросоюзу ввезла товарів на 14,1 мільярда доларів за першу половину 2023 року.

Порівняно з тим же періодом 2022 року обсяги такого імпорту злетіли майже на 60%, або 5,2 мільярда доларів. При цьому продавали в основному телеком-обладнання, мікроелектроніку, транспортну техніку, комп'ютери, сервери, жорсткі диски і смартфони.

28 вересня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що Астана дотримуватимуться санкційного режиму проти Росії.

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