При цьому він каже, що країна підтримує з РФ "дружні контакти".

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що вони будуть дотримуватися санкційного режиму проти Росії.

В ході зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцев він сказав, що Казахстан підтримує контакти з відповідними організаціями. "І будь-яких побоювань німецької сторони щодо можливих дій, спрямованих на те, щоб обійти санкційний режим, мені здається, не повинно бути", - додав Токаєв.

Також президент каже, що у Казахстану немає ніяких побоювань щодо територіальних домагань з боку Росії. "Ми підтримуємо регулярні дружні контакти на двосторонній основі, а також в рамках відповідних інтеграційних об'єднань", - сказав він.

Відносини Казахстану і Росії: останні новини

Як відомо, в Казахстані люди виходили на мітинг на підтримку українців, коли Росія почала повномасштабну війну проти України.

Уряд заявляв, що дотримується нейтралітету в цій війні, при цьому Токаєв називав "ЛДНР" "квазідержавними територіями" і не визнавав їх "незалежність". Також в країні заявили, що поважають територіальну цілісність України.

Цієї весни ЗМІ з'ясували, що компанії з РФ "засипали" партнерів з Казахстану проханнями почати поставки підсанкційних товарів.

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