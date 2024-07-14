За словами експертів, російська економіка стає все більш крихкою, чим довше затягується війна РФ проти України.

Заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що економіка Росії перебуває у чудовому стані, незабаром можуть виявитися безпідставними. Економіка країни-агресорки перебуває в глибокій скруті і вже за рік увійде в руйнівну рецесію, вважає економіст із Каліфорнійського університету в Берклі Юрій Городніченко.

В інтерв'ю Business Insider він наголосив, що Росія втрачає дві речі, яких відчайдушно потребує її економіка. Йдеться про масштабну торгівлю енергоносіями та стабільний потік доларів США.

Економіка Москви надзвичайно залежить від нафтодоларів. Однак, оскільки російські енергетичні потоки перекриті санкціями, неясно, чи буде достатньо продажів ресурсів дружнім країнам для підтримки величезного військового бюджету Кремля – або чи матиме Росія достатній доступ до доларів, щоб безперешкодно імпортувати всі товари і ресурси, необхідні для функціонування її економіки. Це може поставити російську економіку на швидкий шлях до рецесії протягом наступних 12 місяців, прогнозує Городніченко.

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"Якщо їм доведеться фінансувати війну, а у них немає цього ресурсу, незрозуміло, де вони візьмуть ці грош. Я прогнозую, що вони зіткнуться з дуже серйозною рецесією", – сказав він.

Торгівля енергоносіями є найбільшим джерелом доходу для Росії. Однак – частково завдяки західним санкціям – нафтогазовий бізнес Москви серйозно постраждав. У 2023 році продажі впали на 24% до трирічного мінімуму, і це падіння є великою фінансовою проблемою для Кремля. Російська війна проти України стає дедалі дорожчою, а уряд країни-агресорки ухвалив рекордний військовий бюджет на 2024 рік. Дефіцит бюджету складе 1,59 трильйона рублів, або близько 18 мільярдів доларів цього року за поточним курсом.

"Якщо ви порахуєте на зворотному боці конверта, то дуже швидко зрозумієте, що якщо Росія не матиме нафтодоларів, вона зіткнеться з дуже складною проблемою", – додав Городніченко.

Падіння обсягів продажів нафти означає, що Росія втрачає доступ до долара США, оскільки операції з нафтою проводяться переважно в цій валюті. Зменшення пулу доларів для транзакцій може ще більше ізолювати Росію від світової економіки, оскільки американська валюта є основою світової торгівлі. Згідно з останніми даними Банку міжнародних розрахунків, у квітні 2022 року долар був однією зі сторін у 88% усіх зовнішніх транзакцій – набагато більше, ніж будь-яка інша валюта.

"Путін розігрує незалежність Росії від США та їхньої валюти, рухаючись до дедоларизації торгівлі та створення альтернативних платіжних систем зі своїми союзниками. Але ці дії лише підштовхують країну до економічних труднощів, сказав Городніченко, особливо враховуючи той факт, що Росія все ще імпортує "майже все", від автомобілів до продуктів харчування, меблів та інших споживчих товарів", – йдеться у матеріалі.

Історичний погляд на російські фінанси також показує, що їхній ВВП тісно пов'язаний з кількістю нафтодоларів, до яких має доступ економіка, сказав Городніченко. Росія впала в рецесію під час світової фінансової кризи і пізніше в 2014 році, коли ціни на нафту різко впали і знизили кількість доларів, які вона могла залучити.

Фахівець нагадав, що коли Радянський Союз втратив доступ до нафтодоларів, його економіка розвалилася протягом п'яти років. Він припустив, що економічний занепад Росії може відбутися ще швидше, оскільки Радянський Союз був набагато більш самодостатнім з точки зору ресурсів, ніж Росія сьогодні.

"Якщо у них не буде нафтодоларів, щоб заплатити за всі споживчі інвестиційні товари, вони зіткнуться з деякими складними проблемами. Можливо, ви можете отримати [ресурси] від Китаю чи ще когось, але в глобальному масштабі вона не може позичати. І тому, коли у вас буде несприятливий шок ... ефект буде посилюватися", – наголосив Городніченко.

Економісти попереджають про ризик економічної катастрофи для Росії з 2022 року, коли її вторгнення в Україну викликало шквал санкцій, що перевернули торгівлю і фінанси. За словами експертів, російська економіка стає все більш крихкою, чим довше затягується війна. Навіть Путін, який просував наратив про стійкість російської економіки, визнав ключові слабкі місця у фінансах країни: країна потерпає від захмарної інфляції, підвищеної вартості запозичень і стрімкого зростання заробітної плати.

Економіка Росії

У Росії вже шостий місяць поспіль фіксують зростання цін на продукти і паливо. Це свідчить про труднощі, з якими зіткнувся російський центробанк у боротьбі з інфляцією. Річна інфляція в країні-агресорці в червні зросла до 8,59% з 8,30% попереднього місяця.

Раніше стало відомо, що клієнти Московської біржі не зможуть повернути валюту з рахунків у Національному кліринговому центрі, який відповідає за реєстрацію угод. Кошти, які були передані у валюті, повертатимуть у рублях.

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