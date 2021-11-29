Посол заявив, що їх "виганяють".

30 січня 2022 року ще 27 російських дипломатів покинуть Сполучені Штати Америки.

Про це заявив посол Росії в США Анатолій Антонов, пише Голос Америки.

За його словами, російських дипломатів та їх сім'ї видворяють із США.

"Дипломатів наших виганяють. 30 січня від нас поїде велика група моїх товаришів - 27 осіб з сім'ями... ми стикаємося з серйозним кадровим голодом", - сказав Антонов в інтерв'ю YouTube-каналу "Соловйов Live".

Читайте такожНімеччина закликала США відмовитися від санкцій проти російського "Північного потоку-2"Раніше в Росії заявили, що з 2016 року понад 100 російських дипломатів з сім'ями виїхали з США.

Висилка російських дипломатів

Як раніше повідомляв УНІАН, двопартійна група сенаторів США закликала президента Джо Байдена вислати 300 російських дипломатів з США, якщо не буде розширено штат американського посольства в Москві.

За їх словами, в Росії перебували лише близько 100 американських дипломатів, а в США - 400 російських.

Пізніше Росія запропонувала США зняти всі введені раніше обмеження на роботу дипломатичних представництв.

Автор: Людмила Жерновська