Незалежно від юридичних результатів, навіть часткове відступлення США може завдати шкоди альянсу.

Вихід США з НАТО за рішенням обраного президента Дональда Трампа, який вступить на посаду вже завтра, швидше за все, спричинить юридичні розборки, пише політолог, експерт у сфері оборони Майкл Пек у статті для Business Insider.

Дебати щодо можливого виходу США з НАТО за президентства Трампа висвітлюють складну взаємодію між гілками влади США та юридичну невизначеність щодо повноважень президента у зовнішній політиці. Хоча Трамп у приватному порядку висловлював можливість такого кроку, законодавчі та судові перепони, а також потенційні наслідки для глобальної безпеки ставлять під сумнів його здатність реалізувати це рішення.

Юридична невизначеність

Конгрес ухвалив розділ 1250A у 2020 році, який забороняє президенту односторонньо вивести США з НАТО без погодження з Конгресом або двома третинами Сенату. Це положення підкреслює прагнення законодавців зберегти роль США в альянсі, особливо в умовах зростаючих загроз.

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Водночас Конституція США чітко не регулює процедуру виходу з міжнародних договорів, що створює юридичну сіру зону. Прецеденти, зокрема рішення у справі Youngstown Steel (1952), свідчать, що суди можуть переглядати претензії виконавчої влади на основі дій Конгресу. У цьому випадку, якщо Конгрес висловив чітке бажання залишатися в НАТО, це може ускладнити вихід за ініціативою президента.

Однак, адміністрація Трампа спиралася на інший прецедент — вихід адміністрації Джиммі Картера з договору про взаємну оборону з Тайванем. Верховний суд тоді відмовився втручатися, визнавши це питання політичним, а не юридичним. Подібний підхід може бути застосований і до НАТО.

Наслідки виходу США з НАТО

Вихід США з НАТО може мати серйозні геополітичні наслідки, зокрема:

Ослаблення колективної оборони . НАТО, створене для захисту Європи від радянської агресії, значною мірою залежить від американської військової потужності. Зменшення ролі США може підірвати довіру до альянсу.

. НАТО, створене для захисту Європи від радянської агресії, значною мірою залежить від американської військової потужності. Зменшення ролі США може підірвати довіру до альянсу. Зростання впливу Росії. Відсутність американського лідерства в НАТО може надати Кремлю додаткові можливості для посилення свого впливу в Європі.

Відсутність американського лідерства в НАТО може надати Кремлю додаткові можливості для посилення свого впливу в Європі. Дезорганізація альянсу. Навіть без офіційного виходу США Трамп міг би мінімізувати участь країни у навчаннях чи зменшити роль американських офіцерів у структурах НАТО, що підірвало б його функціональність.

Міністерство юстиції Трампа у 2020 році заявило, що вихід із договору є виключним повноваженням президента, яке не може бути обмежене Конгресом. Такий аргумент базується на широкому тлумаченні виконавчих повноважень у зовнішній політиці.

Проте цей підхід не є однозначним. Як зазначає Карен Сокол із Дослідницької служби Конгресу, суди можуть відкинути цю претензію, враховуючи, що Конституція передбачає спільну роль президента і Сенату у ратифікації договорів.

Незалежно від юридичних результатів, навіть часткове відступлення США може завдати шкоди альянсу. Навіть зменшення участі США в НАТО може підштовхнути інших членів до сумнівів щодо доцільності їхніх внесків у колективну оборону.

Трамп і НАТО

Раніше УНІАН повідомляв, що Дональд Трамп заговорив про вихід США з НАТО. У ЗМІ вже пишуть, що у Європі виникли побоювання такого сценарію. Там переживають, що Трамп таки виведе США з НАТО і розвалить Альянс. Проте також є думки, що Трамп просто блефує, прагнучи змусити європейців більше вкладатися у власну оборону.

При цьому одноосібно таке рішення президент США ухвалювати не може. Тоже, якщо Трамп переможе і захоче офіційно відкликати участь США у НАТО, йому доведеться чекати проміжних виборів до Сенату і Конгресу.

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