Середній відсоток відмов за візовими заявками росіян становить лише 10%.

Італія, Іспанія та Франція видали найбільше шенгенських віз росіянам у 2023 році. Про це свідчать статистичні дані, опубліковані Єврокомісією.

Як випливає зі статистики, торік Росія увійшла до першої п'ятірки країн за кількістю заяв на отримання шенгенських віз, разом із Китаєм, Туреччиною, Індією та Марокко. Загалом було подано 520 тис. заяв на візу від громадян РФ, з яких відмови були тільки в 10,6% випадків.

У Єврокомісії наголосили, що порівняно з 2019 роком частка відмов за заявками росіян зросла в 13 із гаком разів. Найбільше відмов росіяни отримали від Мальти (34,8%), Естонії (31,7%), Швеції (29,6%), Австрії (26,4%) і Німеччини (20,5%).

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Якщо говорити про кількість виданих віз, то лідирують Італія (134 тис. за 9,2 тис. відмов), Франція (99,5 тис. віз і 9,5 тис. відмов) та Іспанія (96,8 тисяч виданих віз).

У Європі не всі раді росіянам

Як писав УНІАН, у березні Латвія наказала покинути територію країни тим громадянам РФ, які не мають там посвідки на проживання. Тим, хто відмовиться, пригрозили депортацією.

Також ми розповідали, що Норвегія заборонила в'їзд до країни російським туристам. Аналогічне рішення ще у вересні 2022 року ухвалили три інші країни Європи, які є сусідами з Росією на півночі, - Латвія, Литва та Естонія.

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